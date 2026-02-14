Мелания Трамп повторила за мужем ненавистный фирменный танец

Первая леди США Мелания Трамп вместе с мужем исполнила его фирменный танец на встрече с военнослужащими в Северной Каролине. Их выступление показало РИА «Новости» .

Дональд Трамп приехал в Форт-Брэгг на встречу с бойцами спецназа, участвовавшими в январской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Супруга сопровождала его на частных встречах с семьями военнослужащих и на официальном мероприятии.

Президент выступил с речью, по окончании которой жестом пригласил жену исполнить танец под песню Y.M.C.A. группы Village People. Трамп начал делать медленные движения руками в воздухе и махи бедрами. Мелания присоединилась, исполнив облегченный вариант кистями.