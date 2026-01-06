Трамп пожаловался, что жена Мелания запрещает ему танцевать

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его жена не разрешает ему танцевать на сцене и делать пародии. Такое заявление он сделал, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей Соединенных Штатов, сообщило РИА «Новости» .

«Она ненавидит, когда я танцую. Я говорю: „Все хотят моих танцев“. „Дорогой, это не по-президентски“, — пожаловался Трамп.

Событие состоялось в Трамп-Кеннеди-центре в столице США.

Последнюю часть фразы, где Трамп цитировал свою супругу, он произнес, сжав зубы. Казалось, он старался передать ее негодование.

Трамп завершает выступления танцами. У него есть свои фирменные движения и любимые композиции.

