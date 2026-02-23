Мексиканский наркокартель привел в действие план мести после убийства лидера

У мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) был заранее разработан план действий на случай нарушения властями красных линий, одной из которых стало убийство лидера Немесио Эль Менчо Осегеры Сервантеса. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на эксперта Уилла Фримана.

По словам исследователя, картель уже начал реализацию продуманного ответа, что доказывает наличие заранее подготовленного сценария. Как указали в материале, CJNG фактически выполнял функции местной власти в бедных районах Халиско и других штатов, раздавая еду и медикаменты там, где центральное правительство не имело контроля.

Эль Менчо скончался от ранений, полученных при попытке задержания. Его смерть спровоцировала беспорядки в штате Халиско. В связи с этим посольство России в Мексике призвало соотечественников воздержаться от поездок в регион.