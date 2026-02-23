Россиян предостерегли от поездок в Мексику

РСТ: в Мексике находятся от 3,5 до 5 тысяч россиян, в том числе туристов

Посольство России в Мексике призвало соотечественников отказаться от поездок в штат Халиско из-за беспорядков после убийства лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско». Об этом сообщили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что тем, кто уже находится в регионе, необходимо соблюдать меры личной безопасности: избегать мест массового скопления людей и потенциальных объектов нападения, без необходимости не выходить на улицу. Также следует отслеживать официальную информацию местных властей и строго выполнять их предписания.

Обращений от пострадавших российских граждан пока не поступало, ситуацию держат на плотном контроле, добавили в дипмиссии.

По оценке Российского союза туриндустрии, на 23 февраля в Мексике находятся от 3,5 до пяти тысяч россиян — туристов, деловых путешественников и релокантов. Около 65–75% из них путешествуют самостоятельно, остальные — клиенты туроператоров. Массовых обращений об отмене туров или досрочном возврате пока не поступало.

Ранее в штате Халиско произошли столкновения после убийства лидера одного из самых влиятельных наркокартелей Мексики Немесио Эль Менчо Осегеры Сервантеса. В регионе ввели усиленные меры безопасности.