Мексика в огне. Армия убила главного наркобарона страны, начались массовые беспорядки

Мексиканские военные в ходе спецоперации ликвидировали лидера могущественного картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио «Эль Менчо» Осегеру Сервантеса. Он считался одним из самых опасных людей мира, сообщил телеканал CNN .

Осегера, бывший полицейский, возглавлял картель, который, по данным Управления по борьбе с наркотиками США, стал одной из «самых могущественных и безжалостных преступных организаций» в Мексике.

Операция в городе Тапальпа спровоцировала серию насильственных событий по всему штату Халиско, где в июне должны состояться четыре матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Затем волна нападений перекинулась на соседние Мичоакан и Гуанахуато.

Боевики картеля в ответ на убийство вожака начали поджигать автобусы, блокировать ключевые магистрали и вступать в открытые столкновения с силовиками.

Губернатор штата Халиско Пабло Лемус Наварро призвал жителей не покидать свои дома.

Из сообщений мексиканских военных следует, что убивать наркобарона не планировали. В Минобороны республики заявили, что на спецназ напали — тот ответил огнем на поражение. Раненого Эль Менчо пытались госпитализировать, он умер уже по пути в больницу.

Осегера разыскивался властями США, за сведения о нем предлагали вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов. В 2022 году Министерство юстиции предъявило Эль Менчо обвинение в руководстве процессом производства и распространения фентанила для ввоза в США.

В январе 2026 года Трамп анонсировал удары по картелям в Мексике. Пока неизвестно, участвовали ли американские военные в операции по ликвидации Осегеры.