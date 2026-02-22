Мексика в огне. Армия убила главного наркобарона страны, начались массовые беспорядки
В Мексике убили лидера картеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеру
Мексиканские военные в ходе спецоперации ликвидировали лидера могущественного картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио «Эль Менчо» Осегеру Сервантеса. Он считался одним из самых опасных людей мира, сообщил телеканал CNN.
Осегера, бывший полицейский, возглавлял картель, который, по данным Управления по борьбе с наркотиками США, стал одной из «самых могущественных и безжалостных преступных организаций» в Мексике.
Операция в городе Тапальпа спровоцировала серию насильственных событий по всему штату Халиско, где в июне должны состояться четыре матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Затем волна нападений перекинулась на соседние Мичоакан и Гуанахуато.
Боевики картеля в ответ на убийство вожака начали поджигать автобусы, блокировать ключевые магистрали и вступать в открытые столкновения с силовиками.
Губернатор штата Халиско Пабло Лемус Наварро призвал жителей не покидать свои дома.
Из сообщений мексиканских военных следует, что убивать наркобарона не планировали. В Минобороны республики заявили, что на спецназ напали — тот ответил огнем на поражение. Раненого Эль Менчо пытались госпитализировать, он умер уже по пути в больницу.
Осегера разыскивался властями США, за сведения о нем предлагали вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов. В 2022 году Министерство юстиции предъявило Эль Менчо обвинение в руководстве процессом производства и распространения фентанила для ввоза в США.
В январе 2026 года Трамп анонсировал удары по картелям в Мексике. Пока неизвестно, участвовали ли американские военные в операции по ликвидации Осегеры.