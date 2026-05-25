Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет свою страну по пути бандеровской Украины, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам Медведева, Пашинян не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки с российской стороны и выбрал курс на разрыв отношений.

«Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины», — подчеркнул зампред Совбеза.

Он отметил, что армянской стороне выгодно членство в ЕАЭС. Но Пашинян, несмотря на это, отказался участвовать в саммитах союза и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

Ранее в российский МИД вызвали посла Армении из-за враждебных заявлений президента Украины Владимира Зеленского, озвученных в ходе визита в Ереван.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что курс армянских властей на сближение с Евросоюзом противоречит правилам ЕАЭС.