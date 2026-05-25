Медведев заявил, что Пашинян толкает Армению на скорбный путь Украины
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет свою страну по пути бандеровской Украины, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам Медведева, Пашинян не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки с российской стороны и выбрал курс на разрыв отношений.
«Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины», — подчеркнул зампред Совбеза.
Он отметил, что армянской стороне выгодно членство в ЕАЭС. Но Пашинян, несмотря на это, отказался участвовать в саммитах союза и собирает в Ереване «мерзких врагов России».
Ранее в российский МИД вызвали посла Армении из-за враждебных заявлений президента Украины Владимира Зеленского, озвученных в ходе визита в Ереван.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что курс армянских властей на сближение с Евросоюзом противоречит правилам ЕАЭС.