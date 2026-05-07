В МИД России вызвали посла Армении в Москве Гургена Арсеняна. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин встретился с армянским дипломатом 7 мая.

«Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС „трибуны“ главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД заявили армянскому послу, что в Москве испытали справедливое негодование. Кроме того, отсутствие со стороны властей Армении должной негативной оценки вопиющего поведения Зеленского посчитали несоответствующим партнерскому характеру обеих стран.

В МИД отметили, что Арсенян обещал доложить руководству своей страны о представлении, сделанном российской стороной.

По информации ТАСС, разговор с послом Армении был крайне жестким. Выступление Зеленского в Ереване накануне Дня Победы в Москве расценили как антироссийский шабаш, отметив, что озвученные на саммите прямые угрозы главаря киевского режима противоречат союзническим обязательствам Армении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после угроз Зеленского в адрес России на саммите в Ереване напомнила, что 80 лет назад нацисты также отчаянно сопротивлялись Дню Победы.