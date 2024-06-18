Верховная рада Украины, как и другие власти страны, находятся во внешнем управлении США. Поэтому там нет никаких сил, которые могли бы поддержать предложения президента Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта. Как сообщило РИА «Новости» , об этом в ходе беседы с журналистами заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что здравомыслящих людей в украинском парламенте нет уже давно. Рада стала сборищем абсолютно глупых депутатов, которые действуют по сценарию, опущенному из США.

«Именно Соединенные Штаты командуют теми процессами, которые идут на Украине, дают вводные действующему главе государства, который хоть и утратил легитимность, но пытается изображать из себя вполне законного президента. Такие же вводные даются и Верховной раде», — заявил Медведев, отвечая на вопрос о возможности поддержки мирной инициативы Путина украинскими депутатами.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что единственной легитимной властью на Украине осталась Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук после истечения президентских полномочий Владимира Зеленского.

На минувшей неделе Путин заявил, что готов начать переговоры о мире с легитимными украинскими властями при условии отхода ВСУ за административные границы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в военные блоки.