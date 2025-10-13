Медведев усомнился в окончании конфликта в секторе Газа

Противостояние между ХАМАС и Израилем продолжится, пока в соответствии с резолюциями ООН не появится независимое палестинское государство. Об этом в соцсети X заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в секторе Газа могут вспыхнуть новые обострения вплоть до военных столкновений. По его словам, освобождение израильских заложников и палестинских заключенных в итоге ничего не решит.

«Война будет продолжаться. Все это понимают», — объяснил Медведев.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. Он выразил уверенность, что ХАМАС выполнит свою часть обязательств, принятых в рамках мирного договора.

Американский лидер прибыл в Израиль 13 октября. В аэропорту его встретил премьер Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог. После визита в Израиль Трамп отправится в Египет для подписания соглашения о завершении конфликта в секторе Газа.

В знак благодарности за урегулирование израильский премьер подарил Трампу статуэтку золотого голубя — символ мира.