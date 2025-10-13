Нетаньяху подарил Трампу золотого голубя

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху преподнес президенту США Дональду Трампу статуэтку золотого голубя — символ мира — в знак признательности за участие в урегулировании конфликта с ХАМАС. Фотографию подарка опубликовали в аккаунте израильского премьера в соцсети X.

Трамп прибыл в Израиль 13 октября. В аэропорту Бен-Гурион его встретили Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог с супругами. После визита в Израиль президент США должен отправиться в Египет, где состоится церемония подписания соглашения о завершении конфликта в секторе Газа.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил наградить Трампа высшей государственной наградой страны — орденом Нила — за вклад в урегулирование конфликта.

Напомним, 13 октября ХАМАС в рамках первого этапа соглашения освободил 20 заложников, удерживавшихся более двух лет с начала конфликта.

Ранее сообщалось, что активисты разместили цветной баннер со словом «спасибо» на пляже у посольства США в Тель-Авиве в связи с визитом американского президента.