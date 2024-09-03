Медведев рассказал, как Монголия «послала» Международный уголовный суд

Медведев: Монголия послала МУС в известном с XIII века направлении

Монголия отказалась выполнять ордер Международного уголовного суда и «арестовывать» Владимира Путина в Улан-Баторе. Это действие прокомментировал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», — написал он.

Кроме того, Медведев назвал Римский статут ничтожным, Международный уголовный суд недоделанным, а ордер незаконным.

Монголия ратифицировала Римский статут в 2002 году. МИД Украины назвал нынешние действия страны «серьезным ударом» по МУС и пригрозил последствиями.

Путин прилетел в Улан-Батор накануне и уже провел переговоры с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом. Визит российского лидера приурочили к годовщине победы советских и монгольских войск над японцами в битве на реке Халхин-Гол.