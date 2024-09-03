Украина пригрозила Монголии последствиями из-за отказа «арестовать» Путина

МИД Украины назвал тяжелым ударом по МУС отказ Монголии «арестовывать» Путина

Фото: РИА «Новости»

Монголия отказалась «арестовывать» президента России Владимира Путина во время его визита в страну, и это стало «серьезным ударом» по МУС. Такое мнение в соцсети Х высказал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на „арест“ Путина стало серьезным ударом по Международному уголовному суду», — заявил Тихий.

Монголию обвинили в том, что она своими действиями якобы «помогает избежать правосудия». Тихий пообещал, что Украина со своими партнерами будет работать над тем, чтобы для Улан-Батора это имело последствия.

Об ордере на «арест» Путина Монголии напомнили и в Евросоюзе. Власти страны два года назад утвердили Римский статут МУС, поэтому были обязаны выполнить свои обязательства.

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