Медведев предложил асимметричный ответ на попытку отобрать здание в Гданьске

Резиденция польского президента построена на российские деньги, стоит подумать об иске с целью ее возврата, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он опубликовал пост в «Максе» .

Медведев отметил, что говорить с представителями Варшавы про дипломатические иммунитеты имущества бессмысленно.

Он напомнил, что дворец Бельведер, резиденция президента Польши, построен за счет российской имперской казны. Поэтому имеет смысл подумать о предъявлении иска об изъятии дворца из чужого незаконного владения (rei vindicatio) у новоявленной Речи Посполитой, резюмировал зампред Совбеза.

Ранее советник Генпрокуратуры Польши Войцех Муравский сообщил, что в окружной суд Гданьска подали иск с целью забрать здание генконсульства России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что этот вопрос следует урегулировать через новое межправсоглашение.