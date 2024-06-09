Медведев посоветовал Шольцу самому встать на колени перед украинцами

Фото: РИА «Новости»

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нужно самому покаяться перед украинцами за то, что он обрек их на истребление, а не высказываться в адрес президента России Владимира Путина. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную „перемогу“», — заявил он.

Медведев отметил, что Шольц не только обрек население Украины на истребление, но и «пожертвовал» благополучием вверенных ему немцев.

Он добавил, что Украина стала подобием доминиона, управляемого США и странами НАТО. Кроме того, ее накачивают смертоносными видами вооружения. Также Медведев назвал Шольца «протухшей ливерной колбасой» и ничтожеством.

Ранее канцлер ФРГ обратился к Путину со словами, что Украина достаточно сильная страна, поэтому «не позволит поставить себя на колени».

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