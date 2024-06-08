Медведев назвал Шольца «протухшей ливерной колбасой» и ничтожеством

Медведев назвал Шольца протухшей ливерной колбасой после слов о силе Украины

Фото: РИА «Новости»

Зампред Совбеза РФ Медведев назвал канцлера ФРГ Шольца «протухшей ливерной колбасой» и ничтожеством за слова о том, что президент России Владимир Путин должен признать силу Украины, которую не поставить на колени. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понес откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал», — написал Медведев.

Он добавил, что на сегодняшний день Украина превратилась в подобие доминиона, управляемого США и странами НАТО. Бывшая советская республика ими полностью содержится, хотя уже и не без труда. Кроме того, Украину накачивают смертоносными видами вооружения, несмотря на протесты простых украинцев.

Медведев подчеркнул, что «даже странный парень с противным бугристым лицом Боррель признал, что конфликт на Украине можно закончить за пару недель, если прекратить передачу оружия Киеву».

Зампред Совбеза задался вопросом, в чем тогда Шольц увидел силу Украины. В коррупции, расхищении кликой президента Владимира Зеленского западной помощи или в умирающем народе, половина которого сбежала в Россию и Европу. Да и сам Шольц не оправдал ожидания немцев.

Ранее глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что НАТО пересекло красную линию, когда разрешила украинским боевиками обстреливать территорию России из западного оружия.

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