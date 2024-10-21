Песков ответил на слова Трампа об ударе по Москве

В рамках избирательной кампании в США звучит много разных эмоциональных заявлений. Так прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков слова кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа об ударах по Москве. Его процитировало РИА «Новости» .

«Конечно же, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии. Вот что мы можем сказать по этому поводу», — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что Кремль не предает публичности содержание разговоров на высшем уровне.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, кандидат в президенты Соединенных Штатов сказал, что угрожал Владимиру Путину ударом по центру Москвы, если российский лидер «нацелится на Украину». Трамп не уточнил, когда и при каких условиях был это разговор. Но добавил, что не хотел бы «бить по Москве», потому что имеет с Путиным добрые отношения.