Песков ответил на слова Трампа об ударе по Москве
Песков назвал слова Трампа об ударе по Москве эмоциональными
В рамках избирательной кампании в США звучит много разных эмоциональных заявлений. Так прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков слова кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа об ударах по Москве. Его процитировало РИА «Новости».
«Конечно же, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии. Вот что мы можем сказать по этому поводу», — отметил пресс-секретарь президента России.
Песков добавил, что Кремль не предает публичности содержание разговоров на высшем уровне.
Как сообщила газета The Wall Street Journal, кандидат в президенты Соединенных Штатов сказал, что угрожал Владимиру Путину ударом по центру Москвы, если российский лидер «нацелится на Украину». Трамп не уточнил, когда и при каких условиях был это разговор. Но добавил, что не хотел бы «бить по Москве», потому что имеет с Путиным добрые отношения.