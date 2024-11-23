Медведев оценил последствия прекращения поставок российского газа в Европу

Прекращение поставок газа из России в Европу привело к тому, что производства останавливаются, а люди мерзнут. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Таким образом он ответил на вопрос о намерении избранного президента США Дональда Трампа сократить поставки российских энергоресурсов в Европу и продавать больше американских углеводородов.

«Это и происходит сейчас. В Европе нет нашего газа, поэтому они мерзнут, а производства просто останавливаются», — сказал Медведев.

С начала осени 2024 года Россия вновь вернула себе звание основного поставщика газа в Европу. Второе место удерживает Алжир, а тройку замыкают США.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к полному отключению поставок газа из России.