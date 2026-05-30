Медведев опубликовал ИИ-ролик с Макроном, Мерцем и фон дер Ляйен

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированный с помощью нейросетей ролик. На видео, размещенном в «Макс» , можно увидеть президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьера Британии Кира Стармера.

В ролике Медведев подчеркнул, что за теракт в Старобельске отвечает не только украинское руководство, но и лидеры стран Евросоюза. На кадрах видно перепуганные лица политиков, сгенерированные искусственным интеллектом.

«Это пока цветочки», — подчеркнул глава Совбеза.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на слова Медведева о конце «спокойного сна» для европейцев. Он призвал страны серьезно отнестись к посланию. По его словам, это следует сделать каждому участнику Североатлантического альянса.