Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны НАТО серьезно отнестись к словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что европейцы не могут спать спокойно. Об этом сообщил ТАСС .

«Вчера бывший президент России [Дмитрий] Медведев сказал, что спокойному сну граждан стран ЕС подошел конец», — написал Туск в соцсети X и добавил, что каждый в НАТО должен воспринять это заявление всерьез.

Ранее в Румынии упал неопознанный БПЛА. Посольство России в Бухаресте назвало инцидент провокацией Украины.

Замглавы Совбеза прокомментировал ситуацию в «Максе». Он написал, что страны Евросоюза поставляют ВСУ вооружения и разведданные, а также по факту участвуют в конфликте. По его словам, по этой причине население в европейских государствах не может спать спокойно.