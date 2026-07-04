Медведев обсудил с президентом Ирана создание контрсанкционной площадки

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом идею создания сообщества стран, подвергшихся незаконным ограничениям. Видео с ответами на вопросы журналистов политик опубликовал в «Максе» .

Он напомнил, что несколько лет назад такое предложение прозвучало со стороны представителей Исламской Республики.

По словам Медведева, можно создать договор или площадку, на которой государства, подвергшиеся ограничениям, смогут обсуждать методы противодействия, а возможно, и вводить контрсанкции.

«Такого рода ограничения незаконны, значит, им надо сопротивляться. Я думаю, что работу на этом направлении можно продолжить. Это, кстати, было одной из тем, которую мы обсуждали с президентом Пезешкианом во время моей беседы с ним», — отметил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что все действующие против России ограничительные меры незаконны, поскольку противоречат Уставу ООН.