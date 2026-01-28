Медведев объяснил, чем Россия круче Европы

Россия превосходит Европу в вопросах оказания государственных услуг и оформления справок. Об этом на всероссийском форуме МФЦ сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что многие соотечественники во время путешествий по Европе жалуются на очереди для получения справок и прочих государственных услуг.

«Вот у нас совершенно не так, у нас, как принято говорить, гораздо круче во всех отношениях», — констатировал Медведев.

Политик отметил, что изучает комментарии соотечественников, которые посещают другие страны, которые причисляют к развитым.

«Мне довольно отрадно читать, что приезжают туда и говорят: жить невозможно», — добавил он.

Ранее Медведев в очередной раз жестко прошелся по лидерам стран — членам Евросоюза и назвал их импотентами. Также он поддержал призывы к упразднению сообщества.