«Наркосвинья» и «импотенты». Медведев скальпелем вскрыл европейский нарыв: правда о Зеленском

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в X в резкой манере прокомментировал выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе. Поводом стали слова украинского лидера, который обвинил европейские страны в слабости и недостаточной помощи Киеву.

Медведев не стал стесняться в выражениях, назвав Зеленского «неблагодарной наркосвиньей», а европейских лидеров — «импотентами».

По мнению политика, за подобные публичные оскорбления европейцы должны были устроить гостю «порку», однако вместо этого они покорно принимают критику.

«Это уже не первый раз, когда импотентам из Евросоюза плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь и их умственно отсталый пасынок», — написал политик.

Выступление Зеленского в Давосе привлекло внимание резкой риторикой украинского лидера. Политик заявил, что Европа «только говорит и ничего не делает».

Он также указал на недостаточную реакцию членов Евросоюза на планы Трампа по поводу Гренландии. В Италии речь главы Украины сочли неблагодарной.