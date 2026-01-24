«Наркосвинья» и «импотенты». Медведев скальпелем вскрыл европейский нарыв: правда о Зеленском
Медведев раскритиковал выступление Зеленского на форуме в Давосе
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в X в резкой манере прокомментировал выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе. Поводом стали слова украинского лидера, который обвинил европейские страны в слабости и недостаточной помощи Киеву.
Медведев не стал стесняться в выражениях, назвав Зеленского «неблагодарной наркосвиньей», а европейских лидеров — «импотентами».
По мнению политика, за подобные публичные оскорбления европейцы должны были устроить гостю «порку», однако вместо этого они покорно принимают критику.
«Это уже не первый раз, когда импотентам из Евросоюза плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь и их умственно отсталый пасынок», — написал политик.
Выступление Зеленского в Давосе привлекло внимание резкой риторикой украинского лидера. Политик заявил, что Европа «только говорит и ничего не делает».
Он также указал на недостаточную реакцию членов Евросоюза на планы Трампа по поводу Гренландии. В Италии речь главы Украины сочли неблагодарной.