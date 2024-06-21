Отказавшийся покинуть пост президента Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в нарушение Конституции. Поэтому все подписанные им законы не имеют юридической силы. Доказательства привел заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что узурпацию власти Зеленский начал еще с 2020 года, когда в нарушение главного закона страны отказался подписать или вернуть на повторное рассмотрение 32 закона, принятых Верховной радой.

«Он изредка стал делать это с 2020 года, а систематически — с февраля 2022-го, когда Россия начала борьбу с бандеровским режимом. Тем самым нелегитимный ныне глава умирающего государства жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа», — написал Медведев.

Политик добавил, что цель Зеленского и его окружения проста — установление личной диктатуры и обогащение на войне, которая продолжится до последнего украинца. Свои желания захватившие власть узурпаторы прикрыли декларацией об отмене выборов, которая не имеет никакого юридического статуса.

«Они преступники, совершившие преступление, предусмотренное статьей 109 УК Украины. Издаваемые ими акты незаконны и не подлежат исполнению. Назначенные ими должностные лица не являются властью. Они самозванцы и не вправе давать каких-либо указаний», — подчеркнул Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не считает Владимира Зеленского легитимным главой Украины. Глава государства подчеркнул, что по закону руководство страной должно перейти Верховной раде и спикеру Руслану Стефанчуку.

В ходе своего выступления в Ханое российский лидер пояснил, что против замены Зеленского выступили западные кураторы. Но их терпение уже на исходе, и политика уберут в первой половине следующего года, повесив на него все проблемы.