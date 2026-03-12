Украина является несуществующей «Страной 404». Об этом в статье для журнала «Эксперт» написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«На смену набившим оскомину раздутым переживаниям о судьбах несуществующей „Страны 404“ в будущем придет осознание необходимости ответа на серьезные глобальные вызовы, связанные с переходом на новый технологический уровень», — написал он.

Медведев подчеркнул, что кризис на Украине рано или поздно закончится. Зампред Совбеза отметил, что конфликт позволяет западным странам решать собственные «шкурные» политические вопросы и зарабатывать баснословные деньги.

Ранее политик рассказал, что на переговорах по Украине российская сторона предъявила четко сформулированную позицию, включающую параметры демилитаризации соседней страны и территориальные вопросы.