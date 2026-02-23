Медведев раскрыл детали позиции России на переговорах по Украине

Россия предъявила на переговорах позицию по территориям и демилитаризации Киева

На текущих переговорах российская сторона предъявила свою позицию, включающую территориальные вопросы и параметры демилитаризации Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

Он также отметил, что Москва соблюдает договоренности и не раскрывает детали текущих переговоров.

«Российская сторона, естественно, предъявила нашу позицию. Вы знаете, она сформулирована Верховным главнокомандующим, президентом страны», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза напомнил, что позицию озвучивали неоднократно, в том числе затрагивая вопросы по территориям, демилитаризации Украины и целому ряду других моментов.

Медведев также предположил, что у киевского режима постепенно наступает осознание реального положения дел.

Ранее в Женеве прошли переговоры представителей России, США и Украины. Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми.