Развязанный Западом конфликт на Украине позволяет странам «золотого миллиарда» получать баснословные деньги и решать собственные эгоистические политические вопросы. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» .

В материале «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад» Медведев рассуждал о том, как украинский кризис отвлекает мировое сообщество от угроз, связанных с развитием технологий. Он обратил внимание, что конфликт инициировал Запад.

«На котором страны „золотого миллиарда“ зарабатывают баснословные деньги и решают свои шкурные политические задачи», — заявил зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО окончательно сошли с ума. Он отметил, что альянсу осталось только еще раз номинировать американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за начало нового конфликта.