Медведев назвал нацистский Железный крест достойной наградой для Зеленского
Медведев: Зеленский на свою толстовку может повесить Железный крест нацистов
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял президента Украины Владимира Зеленского, лишенного поляками ордена Белого орла, успокоив того тем, что на его толстовке теперь больше места для гитлеровского Железного креста. Об этом он написал в соцсети Х.
Медведев заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий наконец-то лишил главаря киевского режима, почитающего нацистов, ордена Белого орла.
«Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями», — добавил он.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста из-за Зеленского, лишенного ордена Белого орла.