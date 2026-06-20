Медведев назвал нацистский Железный крест достойной наградой для Зеленского

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял президента Украины Владимира Зеленского, лишенного поляками ордена Белого орла, успокоив того тем, что на его толстовке теперь больше места для гитлеровского Железного креста. Об этом он написал в соцсети Х.