Франция окончательно убедилась, что президента у нее нет: пост занимает блестящий адвокат Киева и закадычный «дружбан» Германии и Великобритании. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал продолжающийся в стране политический кризис, который привел к добровольной отставке с поста премьер-министра Франции Себастьена Лекорню.

«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать», — написал Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности России добавил, что даже лошади русских казаков, вошедших в Париж в 1814 году, справились бы с управлением Францией лучше, чем президент, которого нет.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в понедельник, 6 октября, объявил о добровольной отставке после 27 дней работы. За это короткое время он успел настроить против себя и парламент, и общество.

Редакция британской газеты The Times возложила ответственность за охвативший Францию политический кризис на президента Эммануэля Макрона. По данным журналистов, он рассчитывал укрепить свой авторитет на внеочередных парламентских выборах, но в результате получил сильнейшие группировки оппозиционно настроенных депутатов.

В материале подчеркнули, что французский лидер может выйти из ситуации тремя путями: назначить нового главу правительства, который вряд ли продержится долго; провести новые досрочные выборы в парламент, но результат может стать еще хуже; или заявить об отставке.