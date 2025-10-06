Макрона назвали «хромой уткой» после отставки Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон превратился в хромую утку, неспособную навязать парламенту свою политику. Об этом сообщила газета The Times .

Автор статьи пишет, что Пятая республика столкнулась с кризисом, какого не видела со времен президентства Шарля де Голля.

По его мнению, для Макрона осталось три выхода: назначить нового премьер-министра, объявить досрочные парламентские выборы или уйти в отставку.

Утром глава правительства Себастьен Лекорню подал в отставку, отработав в должности меньше месяца, хотя только накануне назначил нескольких министров.

Его премьерство стало самым коротким в истории Франции. Работу кабинета критиковали и в парламенте, и в народе.

По мнению политолога Юрия Рубинского, причиной отставки стали разногласия между Макроном и Лекорню по вопросу управления госдолгом.