Медведев назвал канцлера ФРГ бесом после слов об усилении армии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о планах усилить немецкую армию. Об этом он написал в своем канале на платформе MAX.

«Бес, ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й!» — написал Медведев.

Такую реакцию вызвали слова канцлера ФРГ на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Он напомнил о намерении немецких властей как можно скорее сделать бундесвер самой сильной конвенциональной армией в Европе.

В ответ зампред Совбеза посоветовал ему не забывать о разнице между нынешним годом и 1933-м и назвал бесом.

Ранее Мерц высказался о том, что основанного на правилах и правовой системе международного порядка больше нет, а самой Германии политика великодержавности на континенте больше не является приоритетом.