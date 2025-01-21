Медведев назвал беседу Путина и Си главным комментарием «забавной» инаугурации Трампа

Медведев на русском и китайском призвал к совместной работе ради лучшего мира

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на русском и китайском языках призвал к совместной работе, чтобы сделать мир лучше. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Очевидно, что главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США стал диалог глав России и Китая, проведенный после вчерашнего события», — отметил Медведев.

Он уточнил, что разговор лидеров двух стран — это лучшее доказательство многополярности мира и российско-китайского стратегического партнерства. Зампред Совета безопасности подчеркнул, что мир сейчас не заинтересован в «золотом веке Америки», о котором накануне упомянул Трамп, а хочет развития и процветания всех государств.

«Вместе Сделаем Мир Лучше!» — написал Медведев

«让我们一起努力，让世界变得更美好!» — повторил он на китайском.

Владимир Путин и Си Цзиньпин во вторник провели переговоры по видеосвязи.

Накануне президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи пообещал, что упадок страны закончился и добавил, что скоро ей будут завидовать все другие нации.