Путин и Си созвонились после инаугурации Трампа. О чем они поговорили?

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 21 января побеседовали по видеосвязи. Разговор состоялся на следующий день после инаугурации американского лидера Дональда Трампа.

Изначально о беседе политиков сообщил китайский телеканал CCTV. Но никаких подробностей журналисты не привели.

Через некоторое время стенограмма переговоров появилась на сайте Кремля. 360.ru собрал самые важные тезисы разговора Путина и китайского коллеги:

Си Цзиньпин отметил готовность Китая вывести отношения с Россией на новый уровень, чтобы «противостоять внешней неопределенности».

Путин обратил внимание, что партнерство двух государств не зависит от внутриполитической и мировой конъюнктуры.

Российский президент указал на стабилизирующую роль совместной работы РФ и Китая на международной арене.

По итогам 11 месяцев 2024 года рост товарооборота между странами составил более 7%.

Россия стала главным поставщиком энергоресурсов в Китай.

Страны реализуют успешные совместные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях.

В рамках годов культуры в России и КНР провели свыше 130 мероприятий.

Между государствами растут встречные туристические потоки, проводятся спортивные и образовательные обмены.

Ранее Си Цзиньпин созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Информация о содержании разговора не публиковалась.

Журналист Александр Юнашев не исключил, что новый американский президент нанесет первый официальный визит в Китай, а затем поедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным.

Перед встречей Трамп обязательно созвонится с российским лидером, отметил он. Также его источники предположили, что американский и российский президенты встретятся лично не раньше марта.