Путин и Си созвонились после инаугурации Трампа. О чем они поговорили?

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 21 января побеседовали по видеосвязи. Разговор состоялся на следующий день после инаугурации американского лидера Дональда Трампа.

Изначально о беседе политиков сообщил китайский телеканал CCTV. Но никаких подробностей журналисты не привели.

Через некоторое время стенограмма переговоров появилась на сайте Кремля. 360.ru собрал самые важные тезисы разговора Путина и китайского коллеги:

Ранее Си Цзиньпин созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Информация о содержании разговора не публиковалась.

Журналист Александр Юнашев не исключил, что новый американский президент нанесет первый официальный визит в Китай, а затем поедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным.

Перед встречей Трамп обязательно созвонится с российским лидером, отметил он. Также его источники предположили, что американский и российский президенты встретятся лично не раньше марта.

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