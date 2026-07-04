Медведев назвал Баб-эль-Мандебский пролив термоядерным оружием Ирана

Ормузский пролив стал для Ирана мощным оружием в конфликте с США, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Видео с ответами на вопросы журналистов он опубликовал в «Максе» .

Иран обнаружил, что Ормузский пролив с его сложным международным статусом можно использовать как оружие не слабее ядерного, отметил политик.

«Думаю, что у Ирана есть в запасе не только это ядерное оружие, но и термоядерное оружие — Баб-эль-Мандебский пролив», — предположил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, при начале военного конфликта там можно заблокировать все нефтяные и прочие перевозки.

Ранее Медведев сообщил, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом идею создания сообщества стран, подвергшихся незаконным ограничениям. Несколько лет назад такое предложение прозвучало со стороны представителей Исламской Республики.