Сегодня 10:07 Как у Трампа подгорело. Медведев высмеял хамский выпад «столь грозного» президента США Медведев иронично ответил на истеричный пост Трампа и намекнул на «ядерку» 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Мир

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Дмитрий Медведев отреагировал на хамский выпад американского лидера Дональда Трампа, посоветовавшего ему следить за словами. По мнению зампреда Совета безопасности, если у республиканца настолько подгорело от слов бывшего президента России, это означает одно: наша страна идет верным путем.

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают нервную реакцию у столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — с иронией написал Медведев в своем Telegram. Отдельно он прошелся по наезду (а иначе и не скажешь) Трампа на экономики России и Индии.

«А про „мертвую“ экономику Индии и России и „заход на опасную территорию“… Пусть вспомнит свои любимые фильмы про „ходячих мертвецов“, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе „мертвая рука“», — посоветовал зампред СБ, поставив тут же смеющийся смайлик.

Интересно Система «Периметр» (индекс УРВ РВСН — 15Э601, в Западной Европе и США известна как англ. Dead Hand — «Мертвая рука») — комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар холодной войны и используемый Россией. Система «Периметр» (индекс УРВ РВСН — 15Э601, в Западной Европе и США известна как англ. Dead Hand — «Мертвая рука») — комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар холодной войны и используемый Россией.

Речь идет о посте Трампа в его соцсети Truth Social. Республиканец повел себя довольно истерично для первого лица государства. «Передайте Медведеву, несостоявшемуся президенту России, который все еще считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!» — заявил он. Помимо этого, президент США назвал экономики России и Индии «мертвыми» и заверил, что ему нет дела до сотрудничества двух стран.