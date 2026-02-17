Медведь растерзал фермера и ранил девять человек в Индии

В Индии медведь расправился с фермером и ранил группу односельчан мужчины. Об этом сообщило издание Devidiscourse .

Нападение зверя произошло 19 февраля в округе Нандед, штат Махараштра. Медведь вышел из леса и набросился на 55-летнего фермера Датту Балирама Джадхава, животное расправилось с ним на месте.

Соседи и родственники мужчины, бросившиеся на помощь фермеру, в итоге тоже получили ранения. В общей сложности пострадали девять человек: восемь из них доставили в больницу, один пациент — в тяжелом состоянии.

Лесной департамент пытается найти агрессивного хищника. Жителям ближайших деревень посоветовали соблюдать осторожность и не выходить в поля в темное время суток.

Ранее медведь напал на пожилую женщину в индийской деревне Ченай. Пострадавшая отделалась рваными ранами.