В Индии медведь подкараулил пожилую женщину в кустах и чуть ее не задрал

Недалеко от индийской деревни Ченай в штате Уттаракханд медведь напал на пожилую женщину, пока та собирала корм для скота. Об этом сообщила газета Times of India .

Хищник чуть не задрал свою жертву, выпрыгнув на нее из кустов: 60-летняя Ниша Деви отделалась рваными ранами лица и головы. Добраться до местного медпункта женщине помогли местные жители. Из-за сильного кровотечения и гематом ее решили перевести в окружную больницу.

Напавший на Деви медведь убежал. Теперь активисты и живущие в деревне требуют его отлова, отмечая, что жертвами диких зверей в основном становятся либо дети, либо пожилые.

В проблемные зоны отправили специалистов лесного департамента, наблюдение за этими территориями усилят.

В конце января на горнолыжном курорте в Китае на туриста напал снежный барс. Хищник расцарапал мужчине лицо.