В Индии медведь подкараулил пожилую женщину в кустах и чуть ее не задрал
Недалеко от индийской деревни Ченай в штате Уттаракханд медведь напал на пожилую женщину, пока та собирала корм для скота. Об этом сообщила газета Times of India.
Хищник чуть не задрал свою жертву, выпрыгнув на нее из кустов: 60-летняя Ниша Деви отделалась рваными ранами лица и головы. Добраться до местного медпункта женщине помогли местные жители. Из-за сильного кровотечения и гематом ее решили перевести в окружную больницу.
Напавший на Деви медведь убежал. Теперь активисты и живущие в деревне требуют его отлова, отмечая, что жертвами диких зверей в основном становятся либо дети, либо пожилые.
В проблемные зоны отправили специалистов лесного департамента, наблюдение за этими территориями усилят.
В конце января на горнолыжном курорте в Китае на туриста напал снежный барс. Хищник расцарапал мужчине лицо.