Мединский прибыл на переговоры в Стамбуле в футболке Putin Team

Мединского заметили в аэропорту перед переговорами в поло с надписью Putin Team

Помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прилетел в Стамбул в поло с надписью Putin Team («команда Путина»). Об этом сообщило РИА «Новости». .

Футболку с «говорящей» надписью журналисты увидели, когда Мединский сходил с трапа в Турции. На кадрах видно, что на дипломате серое поло, на котором есть небольшая надпись — однотонное название бренда Putin Team.

Встреча российской и украинской делегаций состоится в Стамбуле в 19:00 по московскому времени. Российскую группу, как и в прошлый раз, возглавит Мединский, а украинскую — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Представляющий Украину дипломат уже прибыл в дворец Чираган. Журналисты обратили внимание, что он приехал туда на черном автомобиле.

Предположительно, главной темой переговоров в Стамбуле станут проекты меморандумов об урегулировании конфликта.