Глава украинской делегации приехал к месту переговоров в Стамбуле

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны и глава переговорной делегации Рустем Умеров прибыл к месту, где будет проходить встреча российских и украинских дипломатов в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал «Звезда» .

На кадрах видно, как черная машина с главой Минобороны Украины въезжает на территорию дворца Чираган. Именно там в 19:00 по московскому времени состоится третий раунд переговоров.

Российскую делегацию снова возглавил помощник президента Владимир Мединский. Дипломаты прибыли в Турцию днем 23 июля. В группу переговорщиков вошли замглавы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Украинская делегация сначала прилетела в Анкару, где встретилась с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробности их беседы пока неизвестны. После этого дипломаты отправились в Стамбул.