Мать популярной порнозвезды Sweetie Fox задолжала 100 тысяч рублей

С матери самой популярной порноактрисы в мире требуют долг в размере 100 тысяч рублей. Об этом заявил Telegram-канал Ural Mash .

Порнозвезда Sweetie Fox достигла серьезных высот в этой индустрии. Получила PornHub Awards в номинации «Самая популярная любительская модель» и взяла много других наград.

Видео снимает вместе с мужем, пара живет в разных странах. В Сети есть их фото из Таиланда, Японии и Турции. Как оценили эксперты, доход 26-летней знаменитости может достигать 1,5 миллиона долларов в год.

Однако у ее родителей на Урале финансовая ситуация противоположная. Пенсионеры держали птичью ферму, но в какой-то момент сосед пожаловался на них, начались судебные разбирательства, бизнес закрыли.

Мужчина потребовал от семьи компенсации за оскорбления. В 2021-м мать Sweetie Fox проиграла другое дело, связанное с кредитом на холодильник. Теперь у нее появилась задолженность больше 100 тысяч рублей. Деньги женщина не выплачивает около года.

