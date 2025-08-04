Блогерша отметила 18-летие регистрацией на OnlyFans и заработала 3 млн долларов

Канадская блогерша Lil Tay запустила свой аккаунт на платформе OnlyFans через минуту после своего совершеннолетия. В первые три часа ее материалы собрали порядка трех миллионов долларов, сообщило издание Complex .

Девушка разместила в социальной сети X ссылку на свой аккаунт и подчеркнула, что весь контент можно получить после того, как ей исполнится 18 лет. Когда это произошло, доступ к откровенным фото открылся для всех, кто оформил предзаказ на подписку еще в 2023 году.

Lil Tay отметила, что ей поступило несколько предложений заключить контракты из индустрии для взрослых, но она отказалась. По ее словам, ей обещали от 30 до 40 миллионов долларов.

Ранее австралийская модель и порнозвезда Энни Найт призналась, что подписчики не раз оставляли ей довольно странные запросы. Она рассказала, что среди них были фетишисты, которых возбуждают пупки или подмышки.