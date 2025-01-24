Массовые антиправительственные протесты прошли в Словакии

В более чем 20 городах Словакии прошли антиправительственные митинги, в которых приняли участие свыше 45 тысяч человек. Об этом сообщило издание Sme .

К массовым акциям протеста призвали либеральные партии оппозиции, потерявшие власть в Словакии после прошедших парламентских выборов. Митингующие выступили с требованием отказа от реформы уголовного законодательства. Помимо этого, граждане требовали отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо.

Ранее Фицо заявил, что в Словакии действуют иностранные эксперты, причастные к Майдану на Украине и попыткам госпереворота в Грузии, с целью свержения власти в стране.

Перед этим все оппозиционные партии Словакии объединились, чтобы добиться вынесения вотума недоверия кабинету министров, который работает под руководством Фицо.