Масштабную мобилизацию объявил Израиль

Армия Израиля объявила масштабную мобилизацию после начала операции в Иране

Армия Израиля начала масштабный призыв резервистов после старта операции против Ирана. Об этом сообщила газета Ynet со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По данным издания, призыв осуществляется по чрезвычайному приказу № 8. В первую очередь он затронул подразделения ВВС, Командования тыла, Северного и Центрального командований, а также военную разведку и логистические службы.

Ранее стало известно, что масштабная военная операция, в ходе которой израильская армия атаковала ключевые объекты на территории Ирана, получила кодовое название «Пробуждающийся лев».

Также RT сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что среди подвергшихся ударам целей в Иране были физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе.