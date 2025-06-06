Маску предложили попросить убежище в России после ссоры с Трампом

Пока бурный скандал между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском набирает обороты, в Сети начали обсуждать дальнейшую судьбу бизнесмена, мол, а вдруг он переедет в Россию и займет должность топ-менеджера в АвтоВАЗе и Роскосмосе. Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале также заметила, что в случае чего предприниматель может попросить политическое убежище в России.

«Думаю, в случае чего Илон Маск может рассчитывать на политическое убежище в России», — написала журналистка.

Источник «Царьграда» в одном из предприятий Роскосмоса отметил, что инициатива Трампа о лишении Маска госконтрактов поставит NASA в крайне трудное положение. Оставшись без SpaceX, космическому агентству будет очень трудно продолжать свою деятельность и искать альтернативных поставщиков. Это вынудит представителей США обращаться в Роскосмос.

«Будем гулять», —заявил собеседник издания.

Конфликт между Трампом и Маском разгорелся из-за продвигаемого американским лидером законопроекта о налоговых льготах «Большой красивый закон» (One Big Beautiful Bill Act). Основатель SpaceX назвал его «отвратительным мерзким явлением» и сказал, что он поспособствует увеличению расходов бюджета.

В свою очередь, Трамп в ходе рабочей встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил разочарование в своем недавнем соратнике. Он заявил, что бывший глава DOGE видел законопроект заранее и знал о сокращении расходов.