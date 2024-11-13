Маску посоветовали помочь Африке для ее процветания

Основателю Tesla и SpaceX Илону Маску следует обратить внимание на африканский континент. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Он напомнил, что Запад видел в африканских странах лишь источник ресурсов.

«И сколько они там управляли процессами — от этого эти страны богаче не становятся, а наоборот», — отметил Богданов.

Дипломат посоветовал американскому предпринимателю помочь континенту развиваться, а африканские богатства использовать только на благо народа.

После переизбрания президента США Дональда Трампа Маск займет пост главы департамента по достижению госэффективности.

Вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами он будет бороться с бюрократическими проблемами в американском правительстве, а также сокращением «избыточных правил». Маск пообещал, что работа новой структуры будет прозрачной, а отчеты о ее действиях опубликуют в Сети.