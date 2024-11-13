Стали известно, какую должность займет Илон Маск при Трампе

Маск и Рамасвами станут главами департамента по достижению госэффективности

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами будут возглавлять новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Об этом сказано в заявлении победившего на выборах президента США Дональда Трампа, которое процитировало РИА «Новости» .

«Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит [DOGE]», — сказано в сообщении.

Трамп отметил, что они займутся «демонтажем правительственной бюрократии», сократят «избыточные правила», разберутся в расходах и поменяют структуру федеральных агентств.

Ранее стало известно, что Трамп выдвинул конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на пост советника по нацбезопасности. По словам политика, он будет «ярым сторонником стремления к миру через силу».