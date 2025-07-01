Маска заподозрили в получении закрытой информации конкурирующих фирм

Занимавший пост руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE) американский предприниматель Илон Маск получил доступ к конфиденциальной информации частных компаний, которая хранилась в Бюро финансовой защиты потребителей. Полученные данные бизнесмен может использовать для конкурентного преимущества, сообщила газета The Washington Post .

Авторы материала отметили, что не нашли подтверждения неправомерного использования правительственной информации в интересах бизнесмена, но сама доступность закрытых данных поставили под вопрос честность конкуренции.

В частности, Маск получил доступ к информации об алгоритмах платежных систем, подобных той, что интегрировал в принадлежащую ему социальную сеть X. Кроме того, сотрудники DOGE могли получить личные данные миллионов клиентов.

Опрошенные журналистами сотрудники NASA подтвердили, что в бюро хранилась конфиденциальная информация конкурентов космической компании SpaceX. Представители Министерства труда США добавили, что DOGE получали доступ к любым данным, включая результаты финансовых расследований компании Tesla, других компаний Маска и конкурирующих с ними фирм.

Предприниматель в очередной раз раскритиковал подготовленный президентом США Дональдом Трампом «большой прекрасный законопроект», поступивший в сенат. В скандальном документе неожиданно нашли новую статью об отмене налоговых вычетов для предприятий альтернативной энергетики.

Для владельца компании Tesla, получающей «зеленые» субсидии, их отмена стала сильным ударом, и Маск пригрозил «убрать» всех членов верхней палаты парламента США, кто проголосует за принятие законопроекта.

Трамп не оставил очередной выпад своего бывшего соратника без внимания и объявил, что без субсидий Маску «придется закрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».