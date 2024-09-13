Маска встревожили слова Путина об участии Запада в украинском конфликте

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в украинском конфликте. Он написал в соцсети X , что заявление российского лидера его обеспокоило.

«У меня плохое чувство по поводу этого», — признался Маск.

Бизнесмен так прокомментировал выложенный одним из пользователей соцсети X видеофрагмент с выступлением Путина. В нем президент России заявил об участии НАТО в конфликте.

Кроме того, российский лидер предупредил, что прямое участие западных стран изменит «саму природу конфликта», втянет их США и европейские государства в войну против России. В этом случае Москва примет ответные меры.

С ним согласился основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

Ранее Маск заявил, что планы администрации США о снятии ограничений для ВСУ на применение дальнобойного оружия вглубь РФ станут первым шагом к третьей мировой войне.