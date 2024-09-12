Маск увидел мировую угрозу в решении США об ударах по России

Планы США снять ограничения для украинских военных на использование дальнобойного оружия станут первым шагом к третьей мировой войне. Об этом в ходе дискуссии в социальной сети X написал американский предприниматель Илон Маск.

Так он прокомментировал пост одного из пользователей, который написал, что третья мировая война уже началась, но от людей ее просто скрывают.

«Это, безусловно, шаг в этом направлении», — ответил Маск.

В ходе продолжения дискуссии автор первого сообщения добавил, что западные политики сделали слишком много шагов в сторону мирового конфликта, но не продвинулись в правильном направлении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все дискуссии вокруг решения стран Запада об использовании украинскими боевиками дальнобойного вооружения против России не более чем ширма, потому что окончательное решение политики уже приняли.

Он добавил, что своими действиями Запад решил продолжить боевые действия руками Украины, но при этом сам еще больше втянулся в конфликт. Россия, добавил официальный представитель Кремля, не оставит такие шаги без соответствующего ответа.