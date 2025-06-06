Маска развеселила шутка Медведева

Американский предприниматель Илон Маск оценил шутку зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о готовности помирить его с президентом США Дональдом Трампом. Бизнесмен прокомментировал предложение российского госдеятеля в соцсети X.
Маск поставил смеющееся до слез эмодзи под сообщением Медведева.
До этого российский госдеятель пошутил, что готов посодействовать заключению «мирного соглашения» между предпринимателем и главой Белого дома «за разумную плату». В качестве нее он назвал акции Starlink.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США сам разберется в своих взаимоотношениях с Трампом. Россия не планирует влезать во внутренние дела Америки. Кроме того, ссора между Трампом и бизнесменом никак не повлияет на урегулирование конфликта на Украине.
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