Маск заплатил рекордную сумму налогов

Маск заявил, что заплатил рекордные 10 млрд долларов налогов за год

Основатель SpaceX Илон Маск заплатил самую большую сумму налогов за год в истории — 10 миллиардов долларов. Об этом он сообщил в социальной сети X .

«За один год уплатил 10 миллиардов долларов налогами — больше, чем кто-либо в истории», — написал бизнесмен.

Маск отметил, что после его смерти придется также заплатить налог на имущество в размере 40%. В общей сложности ему придется отдать в казну триллионы долларов.

Журнал Forbes в марте опубликовал рейтинг самых богатых людей мира. Список с состоянием в 839 миллиардов долларов возглавил Маск. На втором и третьем местах оказались основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин с состоянием 257 и 237 миллиардов долларов соответственно.

